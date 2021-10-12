В Украине вернут обязательный техосмотр: что изменится

Введение обязательного техосмотра предусмотрено оглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема.

Согласно соглашению об ассоциации с ЕС, Украина должна будет ввести обязательный техосмотр автомобилей до сентября 2022. Однако, по словам министра инфраструктуры Мустафы Найема возврата к старой советской системе не будет.

Прежде всего обязательный техосмотр будет касаться коммерческого транспорта, а также будет проводится только в некоторых случаях, например во время первой регистрации автомобиля или после ДТП. Также не исключается введение техосмотра для транспорта, выезжающего за границу.

По словам заместителя министра, в правительстве все еще активно обсуждают различные варианты и условия введения обязательного техосмотра. Законопроект еще находится на доработке.

Однако Украина обязалась вернуть ТО для всех автомобилей в соответствии с требованиями соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как ранее сообщали Власти, опубликовано совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.

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