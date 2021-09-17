Турагентство и медлаборатория зарабатывали ежемесячно 500 тыс. на фальшивых ПЦР-тестах

СБУ разоблачила очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом сообщает СБУ официальном сайте ведомства.

В Харьковской области сотрудниками СБУ была разоблачена очередная схема подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Злоумышленники ежемесячно подделывали около 600 справок для выезда за границу, в том числе международного образца.

Организовали преступную деятельность работники туристического агентства вместе с работниками частной медицинской лаборатории. Сбывали поддельные справки и тесты на COVID-19 как дополнительную услугу при продаже туров за границу.

Благодаря «дополнительной услуге» клиенты туристической фирмы могли беспрепятственно пересекать границу, а также избегать обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Работала схема следующим образом: клиент производил полную предоплату туристическому агентству, те в свою очередь пересылали данные клиента в лабораторию, где без фактического забора анализов выписывали фальшивые ПЦР-тесты на имя и данные клиента агентства.

Схема также позволяла вносить данные в систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение «Вдома».

По информации правоохранителей преступная схема приносила злоумышленникам более 500 тыс. грн ежемесячно.

В лаборатории, офисе туристического агентства, а также по месту жительства фигурантов производства были проведены обыски. Изъяты поддельные справки о результатах ПЦР-тестов, электронные носители информации и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленникам может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали Власти, мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали на 850 гривен за попытку пересечь границу с поддельными документами.

Тэги: СБУ, турагентство, фальсификация, пцр-тест, медлаборатория