Путин отправил Поклонскую на работу в Африку

Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.

Наталья Поклонская



Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В российских СМИ о предполагаемой почетной ссылке Поклонской писали еще с конца лета.

Да и она сама говорила, что «ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока преждевременно».

Позже в интервью Поклонская признавалась, что ей было бы «интересно» поработать, например, в африканском государстве Кабо-Верде.

«Кабе-Верде, Сейшелы, Италия, Ватикан, Рим, Берлин – все, что угодно. Мне это все интересно!» – сказала Поклонская.

Кабо-Верде – страна, расположенная на островах Зеленого Мыса в 600 км от западного побережья Африки.

Ранее Власти писали, что Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни.