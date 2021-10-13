Путин отправил Поклонскую на работу в Африку
Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.
Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
В российских СМИ о предполагаемой почетной ссылке Поклонской писали еще с конца лета.
Да и она сама говорила, что «ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока преждевременно».
Позже в интервью Поклонская признавалась, что ей было бы «интересно» поработать, например, в африканском государстве Кабо-Верде.
«Кабе-Верде, Сейшелы, Италия, Ватикан, Рим, Берлин – все, что угодно. Мне это все интересно!» – сказала Поклонская.
Кабо-Верде – страна, расположенная на островах Зеленого Мыса в 600 км от западного побережья Африки.
Ранее Власти писали, что Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни.