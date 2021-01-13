Момент смертельного ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак попал на видео

В результате лобового столкновения автомобилей погиб человек.

Видео аварии опубликовано на канале RT на русском в Telegram.

Момент аварии был зафиксирован одной наружной камерой наблюдения, а также камерами автобуса, который и обгонял водитель Ксении Собчак, спровоцировавший ДТП. На кадрах видео видно, что в автобусе разбились стекла и отвалился поручень, а его пассажиры, к счастью, отделались только сильным испугом.

Как ранее сообщали Власти, 9 октября между Адлером и Красной Поляной (Россия) произошло смертельное ДТП – Mercedez, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, столкнулся в лоб с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП погиб один человек – 35-летняя женщина, которая находилась в автомобиле Volkswagen.

Водитель Mercedes признал свою вину, его отправили под домашний арест. Ксения Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.

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