НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
12:36 13 Октября 2021 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

Момент смертельного ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак попал на видео

В результате лобового столкновения автомобилей погиб человек.

Видео аварии опубликовано на канале RT на русском в Telegram.

Момент аварии был зафиксирован одной наружной камерой наблюдения, а также камерами автобуса, который и обгонял водитель Ксении Собчак, спровоцировавший ДТП. На кадрах видео видно, что в автобусе разбились стекла и отвалился поручень, а его пассажиры, к счастью, отделались только сильным испугом.

Как ранее сообщали Власти, 9 октября между Адлером и Красной Поляной (Россия) произошло смертельное ДТП – Mercedez, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, столкнулся в лоб с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП погиб один человек – 35-летняя женщина, которая находилась в автомобиле Volkswagen.

Водитель Mercedes признал свою вину, его отправили под домашний арест. Ксения Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.

Источник:
Тэги: Россия, видео, дтп, Собчак
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.01.2021 17:46
В России попал в аварию автобус по дороге в «ЛДНР», есть жертвы
ТОР
28.10.2019 09:58
В российском аэропорту микроавтобус врезался в самолет
ТОР
08.02.2019 09:15
В России с обрыва упал автобус, есть погибшие
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com