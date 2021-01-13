Момент смертельного ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак попал на видео
В результате лобового столкновения автомобилей погиб человек.
Видео аварии опубликовано на канале RT на русском в Telegram.
Момент аварии был зафиксирован одной наружной камерой наблюдения, а также камерами автобуса, который и обгонял водитель Ксении Собчак, спровоцировавший ДТП. На кадрах видео видно, что в автобусе разбились стекла и отвалился поручень, а его пассажиры, к счастью, отделались только сильным испугом.
Как ранее сообщали Власти, 9 октября между Адлером и Красной Поляной (Россия) произошло смертельное ДТП – Mercedez, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, столкнулся в лоб с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП погиб один человек – 35-летняя женщина, которая находилась в автомобиле Volkswagen.
Водитель Mercedes признал свою вину, его отправили под домашний арест. Ксения Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.