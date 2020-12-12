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13:11 13 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Киеве из-за загоревшейся стиральной машины погиб человек

В результате пожара, который произошел в 9-этажном жилом доме погиб мужчина.

Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в г.Киев.

В Киеве 12 октября, примерно в 22:00 произошло возгорание на 3-этаже в 9-этажном жилом доме на пр. Науки, 18 (Голосеевский район).

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что причиной пожара стала загоревшаяся стиральная машина, а огонь распространился в коридор квартиры.

Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело мужчины 1941 года рождения, проживающего в данной квартире. Судя по тому, что труп был обнаружен в направлении к выходу из квартиры, мужчина безуспешно пытался покинуть помещение охваченное огнем.

Пожар был локализирован в 23:07, а в 23:12 – ликвидирован. Сообщение о пожаре поступило в службу ГСЧС в 22:46.

Окончательную причину пожара и обстоятельства смерти человека, будут устанавливать правоохранители.

Как ранее сообщали Власти, под Харьковом сгорел дом с жильцами.

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Тэги: Киев, пожар, жертва, ГСЧС
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