Нет прививки – нет работы: учителям дали срок до ноября

С ноября 2021 года в Украине не вакцинированных учителей начнут увольнять без сохранения зарплаты.

Об этом сообщается на сайте МОЗ, со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По словам Виктора Ляшко у не вакцинированных сотрудников сферы образования есть время до конца октября, чтобы сделать вакцинацию, иначе они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты до окончания карантина.

Ляшко подчеркнул, что вакцинация работников сферы образования вопрос первой необходимости. Именно поэтому те кто не сделает прививку до ноября будут отстранены от работы до окончания карантина без сохранения зарплаты.

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