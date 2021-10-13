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14:44 13 Октября 2021 53 Комментарии
В Украине отменили футбольный матч из-за коронавируса
Во Львове перенесли футбольные матчи из-за положительных тестов у участников команд.
Об этом сообщает ПРЕМ’ЄР-ЛІГА.
Во Львове отменили матчи Чемпионата юношеских команд. Перенесли матчи 11 тура VBET Лиги и Чемпионата юношеских команд УПЛ «Ингулец» Петрово – «Движение» Львов.
Причиной переноса стали результаты тестирования участников команд на COVID-19. У футболистов клуба «Рух» Львов выявлены положительные результаты на коронавирус.
Сроки переносов матчей пока не сообщаются, ВАДА лишило аккредитации лабораторию в Москве
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Тэги: футбол, перенос, отмена матча
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