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Главная » Мир » Политика
15:04 13 Октября 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

В Белоруссии будут сажать за подписку на Telegram-каналы

В Беларуси принято постановление Совета Министров, согласно которому подписчики экстремистских Телеграмм-каналов будут привлекаться к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Главное управление по борьбе с организованной преступностью в Беларуси в своем официальном канале Telegram.

В Беларуси 12 октября было принято постановление Совета Министров №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», регламентирующее порядок реализации положений Закона «О противодействии экстремизму».

Согласно принятому постановлению, подписчики экстремистских каналов в Telegram, являются участниками экстремистского формирования, а значит сами являются экстремистами и осуществляют экстремистскую деятельность.

Сообщается, что подписчики каналов и чатов в Telegram (которые признаны экстремистскими в республике Беларусь) будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до 7 лет лишения свободы).

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Тэги: беларусь, экстремизм, Telegram
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