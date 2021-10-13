Под Киевом электричка насмерть сбила женщину

На станции пгт. Боярка электропоезд сообщением «Киев Мироновка» сбил женщину.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Утром, 13 октября электропоезд сообщением «Киев Мироновка» на станции пгт. Боярка совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая проживала в городе Боярка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции констатировали смерть пострадавшей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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