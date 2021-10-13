НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:17 13 Октября 2021 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Под Киевом электричка насмерть сбила женщину

На станции пгт. Боярка электропоезд сообщением «Киев Мироновка» сбил женщину.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Утром, 13 октября электропоезд сообщением «Киев Мироновка» на станции пгт. Боярка совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая проживала в городе Боярка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции констатировали смерть пострадавшей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Источник:
Тэги: Киев, электричка, жертва
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.10.2021 13:11
В Киеве из-за загоревшейся стиральной машины погиб человек
ТОР
05.03.2019 10:09
В Киеве из реки достали труп мужчины
ТОР
30.01.2012 12:16
Электричка Попова перевезла почти миллион льготников
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com