Главная » Украина » Происшествия
15:17 13 Октября 2021 47 Комментарии
Под Киевом электричка насмерть сбила женщину
На станции пгт. Боярка электропоезд сообщением «Киев Мироновка» сбил женщину.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Утром, 13 октября электропоезд сообщением «Киев Мироновка» на станции пгт. Боярка совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая проживала в городе Боярка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции констатировали смерть пострадавшей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Источник:
Тэги: Киев, электричка, жертва
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Киеве из-за загоревшейся стиральной машины погиб человек
13.10.2021 13:11
ТОРВ Киеве из реки достали труп мужчины
05.03.2019 10:09
ТОРЭлектричка Попова перевезла почти миллион льготников
30.01.2012 12:16