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15:30 13 Октября 2021 Просмотров 174   КомментариевКомментарии

Отказались принимать в двух больницах: В Черновицкой области гражданин Италии умер в скорой

В машине скорой помощи скончался 72-летний итальянец, которого отказались принимать районной и областной больнице.

Об этом сообщает Укрінформ со ссылкой на директора Черновицкого центра экстренной медицинской помощи Владимира Еленева.

В Черновицкой помощи 72-летнего итальянца отказались принимать в реанимации двух больниц: Сторожинецкой районной и Черновицкой областной. В результате чего пациент скончался в машине скорой помощи.

У погибшего было осложнение хронического заболевания, которое не связано с коронавируса, однако медики двух больниц отказались принимать больного из-за того, что у них пока нет свободных мест в реанимации для пациентов без коронавируса.

Журналисты пытались связаться с директором департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного для получения комментария по произошедшей ситуации, однако он был занят, и попросил перезвонить позже.

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Тэги: смерть, больница, Черновицкая область, реанимация, итальянец
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