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15:44 13 Октября 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

В Украинских школах объявили досрочные каникулы

Министерство образования рекомендовало школам пойти на досрочные каникулы из-за стремительного распространения коронавируса.

В Украине объявили досрочные осенние каникулы

О таком решении сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Министерство образования и науки рекомендует заведениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября», – сказал чиновник

Он также призвал местные власти «принять неотложных мер, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ».

По его словам, каникулы хотят объявить на основе решения Нацкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения. Поэтому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН», – сказал министр.

«Уважаемые учителя и педагоги, вакцинируйтесь и следуйте эпидемиологическим мероприятиям!» – призвал Шкарлет.

Ранее Власти писали, что Нацкомиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

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