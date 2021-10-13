В Украинских школах объявили досрочные каникулы

Министерство образования рекомендовало школам пойти на досрочные каникулы из-за стремительного распространения коронавируса.

В Украине объявили досрочные осенние каникулы



О таком решении сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Министерство образования и науки рекомендует заведениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября», – сказал чиновник

Он также призвал местные власти «принять неотложных мер, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ».

По его словам, каникулы хотят объявить на основе решения Нацкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения. Поэтому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН», – сказал министр.

«Уважаемые учителя и педагоги, вакцинируйтесь и следуйте эпидемиологическим мероприятиям!» – призвал Шкарлет.

Ранее Власти писали, что Нацкомиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.