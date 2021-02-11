В Одессе иностранец на остановке порезал ножом свою бывшую и ее коллегу

Злоумышленник совершил нападение на девушку и мужчину на остановке общественного транспорта на улице Екатерининской.

Об этом сообщает Одесское управление полиции.

В Одессе, 33-летний мужчина совершил напал с ножом на девушку и мужчину на остановке общественного транспорта. Причиной нападения стал отказ девушки на требование мужчины восстановить отношения. Коллега девушки пострадал из-за того, что стал свидетелем конфликта и попытался вступиться за нее.

Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами: у мужчины порез шеи с проникающими ранениями груди и брюшной полости, а у 21-летней женщины порезы шеи и рук.

Злоумышленника задержали спустя несколько дней после происшествия. Ему сообщили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины и на время досудебного расследования поместили его в следственный изолятор.

Как ранее сообщали Власти, под Одессой прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие.

Тэги: Одесса, нападение, иностранец, нож