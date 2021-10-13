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16:33 13 Октября 2021 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

В Москве неизветсный открыл стрельбу из автомата возле школы. Видео

В Москве парень в камуфляжной форме устроил стрельбу из автомата рядом со школой.

В Москве неизвестный стрелял возле школы

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

О случившемся в полицию сообщила женщина. Она увидела мужчину с оружием недалеко от школы №1260.

Предположительно он стрелял в воздух. Сообщений о пострадавших и жертвах не поступало.

Парень открыл огонь возле школы

Парень открыл огонь возле школы



В российской столице был введён план «Сирена».
Стрелка задержали

Стрелка задержали


Позже СМИ сообщили, что парень задержан.

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