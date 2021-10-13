В Москве неизветсный открыл стрельбу из автомата возле школы. Видео

В Москве парень в камуфляжной форме устроил стрельбу из автомата рядом со школой.

В Москве неизвестный стрелял возле школы



Об этом сообщает Telegram-канал 112.

О случившемся в полицию сообщила женщина. Она увидела мужчину с оружием недалеко от школы №1260.

Предположительно он стрелял в воздух. Сообщений о пострадавших и жертвах не поступало.

В российской столице был введён план «Сирена».Позже СМИ сообщили, что парень задержан.