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16:33 13 Октября 2021 50 Комментарии
В Москве неизветсный открыл стрельбу из автомата возле школы. Видео
В Москве парень в камуфляжной форме устроил стрельбу из автомата рядом со школой.
В Москве неизвестный стрелял возле школы
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
О случившемся в полицию сообщила женщина. Она увидела мужчину с оружием недалеко от школы №1260.
Предположительно он стрелял в воздух. Сообщений о пострадавших и жертвах не поступало.
В российской столице был введён план «Сирена».
Позже СМИ сообщили, что парень задержан.
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