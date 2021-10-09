Украину накрывает огромное облако ядовитого смога: эксперт назвал причину

Красно-черное пятно смога расширяется от Черкасс и Полтавы до Киева.

Об этом сообщает Олег Попенко, на своей странице в Facebook.

По его словам, Украину накрывает пятно смога, которое ежедневно расширяется. Сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы, но уже послезавтра пятно дойдет и до Киева.

Причиной этому эксперт назвал сезонное начало отопительного сезона – в сельской местности сжигают листья, дров и уголь.

Попенко добавил, что подобное количество выбросов обычно встречается только в самых грязных центрах Азии и Африки или в больших мегаполисах.

Однако последние несколько лет подобные процессы наблюдаются и в Украине в начале-середине октября.

Как ранее сообщали Власти, из-за пожаров погода в Украине становится все более неустойчивой, сообщает украинский гидрометцентр.

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