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Главная » Украина » Общество
16:33 13 Октября 2021 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

Украину накрывает огромное облако ядовитого смога: эксперт назвал причину

Красно-черное пятно смога расширяется от Черкасс и Полтавы до Киева.

Об этом сообщает Олег Попенко, на своей странице в Facebook.

По его словам, Украину накрывает пятно смога, которое ежедневно расширяется. Сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы, но уже послезавтра пятно дойдет и до Киева.

Причиной этому эксперт назвал сезонное начало отопительного сезона – в сельской местности сжигают листья, дров и уголь.

Попенко добавил, что подобное количество выбросов обычно встречается только в самых грязных центрах Азии и Африки или в больших мегаполисах.

Однако последние несколько лет подобные процессы наблюдаются и в Украине в начале-середине октября.

Возможно, это изображение (текст)

Возможно, это изображение (карта, небо и текст «12:14 бруйськ 8° 68 брянськ концентрацсо GĘOS-5 гомель 10° мазир 5° свеса 10° чернгв, 7° курськ 13° ир киïв 112 суми 11° Xa99 16° поят ава 11° черкаси 10° укратна крог ивн ницький 10° днпро 14° HİB одеса херсон 13° мелтополь 17° керч ца Windy.com com поль 12:00 ppbv середа 13 50 100 четвер 14 1200 500»)

Как ранее сообщали Власти, из-за пожаров погода в Украине становится все более неустойчивой, сообщает украинский гидрометцентр.

Источник:
Тэги: экология, смог
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