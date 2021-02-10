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16:43 13 Октября 2021 33 Комментарии
В России новый рекорд смертности от COVID-19
В России в очередной раз обновлен антирекорд по смертности от COVID-19.
Об этом сообщает Оперштаб Москвы в Telegram.
В России уже восьмой день подряд фиксируется более 900 смертей от COVID-19 за сутки. Так, за минувшие сутки, в РФ погибло 984 человека в связи с осложнениями вызванными коронавирусом.
В результате суммарное количество летальных исходов в стране достигло 219 329.
Количество зараженных опять снизилось по сравнению с предыдущими показателями и составила 20 801 человек за сутки.
Как ранее сообщали Власти, днем ранее Россия побила очередной антирекорд по смертности от коронавируса.
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Тэги: Россия, covid-19, рекорд смертности
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