В России новый рекорд смертности от COVID-19

В России в очередной раз обновлен антирекорд по смертности от COVID-19.

Об этом сообщает Оперштаб Москвы в Telegram.

В России уже восьмой день подряд фиксируется более 900 смертей от COVID-19 за сутки. Так, за минувшие сутки, в РФ погибло 984 человека в связи с осложнениями вызванными коронавирусом.

В результате суммарное количество летальных исходов в стране достигло 219 329.

Количество зараженных опять снизилось по сравнению с предыдущими показателями и составила 20 801 человек за сутки.

Как ранее сообщали Власти, днем ранее Россия побила очередной антирекорд по смертности от коронавируса.

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