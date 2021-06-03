“Открытое небо” заработало: Wizz Air открывает 27 новых направлений из Украины. Список рейсов
Wizz Air открывает множество новых направлений из украинских городов в станы Европы.
Об этом сообщает lowcost.ua со ссылкой на президента WizzAir Роберта Кэри.
Wizz Air открывает 27 новых направлений из Киева, Львова, Харькова и Одессы в разные города Испании, Бельгии, Греции, Нидерландов, Франции (Швейцарии), Португалии, Италии и Чехии.
По словам президента WizzAir Роберта Кэри, авиакомпания разместит Международном Аэропорту «Киев» (Жуляны), пять дополнительных самолетов Airbus 320 для выполнения рейсов по вышеупомянутым маршрутам.
Помимо этого сообщается, что авиакомпания увеличит частоту рейсов по некоторым существующим маршрутам из Киева, Львова и Харькова.
Первые полету по новым направления стартуют уже в октябре 2021 года, однако большинство из них стоит ожидать только с весны 2022 года.
Новые направления Wizz Air из Украины:
Киев – Аликанте с 2 июля 2022
Киев – Барселона с 1 мая 2022
Киев – Базель (Мюльхаус-Фрайбург) с 1 августа 2022
Киев – Брюссель (Шарлеруа) с 19 декабря 2021
Киев – Ханья с 2 августа 2022
Киев – Эйндховен с 18 декабря 2021
Киев – Мадрид с 3 мая 2022
Киев – Малага с 2 мая 2022
Киев – Ницца с 3 мая 2022
Киев – Париж (Бове) с 17 декабря 2021
Киев – Пальма-де-Майорка с 1 августа 2022
Киев – Порто с 1 июля 2022
Львов – Афины с 4 июня 2022
Львов – Барселона с 28 марта 2022
Львов – Брюссель (Шарлеруа) с 1 июня 2022
Львов – Эйндховен с 27 марта 2022
Львов – Мадрид с 27 марта 2022
Львов – Париж (Бове) с 28 марта 2022
Львов – Ницца с 1 июня 2022
Львов – Салоники с 2 июня 2022
Львов – Венеция (Тревизо) с 2 июня 2022
Харьков – Пардубице с 2 июня 2022
Харьков – Рим (Фьюмичино) с 31 октября 2021
Харьков – Салоники с 29 марта 2022
Одесса – Афины с 2 июля 2022
Одесса – Пардубице с 2 июля 2022
Одесса – Лондон (Лутон) с 27 марта 2022
Как ранее сообщали Власти, Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе.