“Открытое небо” заработало: Wizz Air открывает 27 новых направлений из Украины. Список рейсов

Wizz Air открывает множество новых направлений из украинских городов в станы Европы.

Об этом сообщает lowcost.ua со ссылкой на президента WizzAir Роберта Кэри.

Wizz Air открывает 27 новых направлений из Киева, Львова, Харькова и Одессы в разные города Испании, Бельгии, Греции, Нидерландов, Франции (Швейцарии), Португалии, Италии и Чехии.

По словам президента WizzAir Роберта Кэри, авиакомпания разместит Международном Аэропорту «Киев» (Жуляны), пять дополнительных самолетов Airbus 320 для выполнения рейсов по вышеупомянутым маршрутам.

Помимо этого сообщается, что авиакомпания увеличит частоту рейсов по некоторым существующим маршрутам из Киева, Львова и Харькова.

Первые полету по новым направления стартуют уже в октябре 2021 года, однако большинство из них стоит ожидать только с весны 2022 года.

Новые направления Wizz Air из Украины:

Киев – Аликанте с 2 июля 2022

Киев – Барселона с 1 мая 2022

Киев – Базель (Мюльхаус-Фрайбург) с 1 августа 2022

Киев – Брюссель (Шарлеруа) с 19 декабря 2021

Киев – Ханья с 2 августа 2022

Киев – Эйндховен с 18 декабря 2021

Киев – Мадрид с 3 мая 2022

Киев – Малага с 2 мая 2022

Киев – Ницца с 3 мая 2022

Киев – Париж (Бове) с 17 декабря 2021

Киев – Пальма-де-Майорка с 1 августа 2022

Киев – Порто с 1 июля 2022

Львов – Афины с 4 июня 2022

Львов – Барселона с 28 марта 2022

Львов – Брюссель (Шарлеруа) с 1 июня 2022

Львов – Эйндховен с 27 марта 2022

Львов – Мадрид с 27 марта 2022

Львов – Париж (Бове) с 28 марта 2022

Львов – Ницца с 1 июня 2022

Львов – Салоники с 2 июня 2022

Львов – Венеция (Тревизо) с 2 июня 2022

Харьков – Пардубице с 2 июня 2022

Харьков – Рим (Фьюмичино) с 31 октября 2021

Харьков – Салоники с 29 марта 2022

Одесса – Афины с 2 июля 2022

Одесса – Пардубице с 2 июля 2022

Одесса – Лондон (Лутон) с 27 марта 2022

Как ранее сообщали Власти, Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе.

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