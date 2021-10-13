НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:04 13 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Расследование ДТП с Трухиным: в ГБР видео не нашли, депутата не допросили

По делу о ДТП с участием народного депутата от «Слуги народа» Александра Трухина Государственное бюро расследований допросило более десятка свидетелей, однако видео момента аварии пока не нашло.

ГБР продолжает расследование резонансного ДТП

Об этом сообщила Украинская правда. Журналисты получили ответ из ГБР на свой запрос.

По утверждению правоохранителей, сейчас проводятся следственные действия. В частности, до сих пор не выяснилось, кто же был за рулем автомобиля «Ауди» на момент ДТП 23 августа 2021 года.

Несмотря на то, что следователи ГБР изымали все возможные видеозаписи движения транспортных средств, которые по времени фиксации были приближены ко времени ДТП, кадров самой аварии в деле нет.

Правоохранители  допросили более десяти свидетелей происшествия. А вот с самим

Трухиным планируют побеседовать после проведения назначенных экспертиз и получения заключений экспертов.

В прокуратуре журналистам дополнительно разъяснили, что после того, как материалы уголовного производства из Национальной полиции поступили в ГБР, была создана новая группа следователей и прокуроров.

По их инициативе сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований Офисом генерального прокуратура, как это предусмотрено ч. 1 ст. 482-2 УПК Украины в случае возможного участия в событии народного депутата.

Источник:
Тэги: дтп, ГБР, Александр Трухин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.10.2021 12:36
Момент смертельного ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак попал на видео
ТОР
11.10.2021 11:59
На Полтавщине перевернулся автобус с людьми, много пострадавших
ТОР
06.02.2020 21:55
Офицера СБУ судят за ДТП с четырьмя потерпевшими
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com