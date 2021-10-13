Расследование ДТП с Трухиным: в ГБР видео не нашли, депутата не допросили

По делу о ДТП с участием народного депутата от «Слуги народа» Александра Трухина Государственное бюро расследований допросило более десятка свидетелей, однако видео момента аварии пока не нашло.

ГБР продолжает расследование резонансного ДТП



Об этом сообщила Украинская правда. Журналисты получили ответ из ГБР на свой запрос.

По утверждению правоохранителей, сейчас проводятся следственные действия. В частности, до сих пор не выяснилось, кто же был за рулем автомобиля «Ауди» на момент ДТП 23 августа 2021 года.

Несмотря на то, что следователи ГБР изымали все возможные видеозаписи движения транспортных средств, которые по времени фиксации были приближены ко времени ДТП, кадров самой аварии в деле нет.

Правоохранители допросили более десяти свидетелей происшествия. А вот с самим

Трухиным планируют побеседовать после проведения назначенных экспертиз и получения заключений экспертов.

В прокуратуре журналистам дополнительно разъяснили, что после того, как материалы уголовного производства из Национальной полиции поступили в ГБР, была создана новая группа следователей и прокуроров.

По их инициативе сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований Офисом генерального прокуратура, как это предусмотрено ч. 1 ст. 482-2 УПК Украины в случае возможного участия в событии народного депутата.

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