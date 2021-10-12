Ученые назвали особенности заражения и протекания COVID-19 у детей

Дети с такой же вероятностью, как и взрослые, могут заразиться коронавирусом, но болезнь у них значительно чаще протекают бессимптомно.

Исследователи из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити и Колумбийского университета в Нью-Йорке, проанализировав собранные данные, обнаружили, что возраст не влияет на шансы человека заразиться коронавирусом, пишет Daily Mail.

Показатели заражения COVID-19 в разных возрастных группах практически не отличались: пятеро из каждой тысячи человек заразились коронавирусом.

Но дети значительно реже страдали от серьезных симптомов заболевания. Половина детей, заразившихся коронавирусом, вообще не имела симптомов болезни. Среди взрослых таких было только 12 процентов.

Результаты данного исследования – очередное доказательство того, что дети и подростки, как правило, более защищены от коронавируса, чем взрослые.

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