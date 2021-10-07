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Главная » Украина » Политика
02:22 14 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Не спрячется даже в Африке: МИД Украины может испортить карьеру Поклонской в Кабо-Верде

МИД Украины поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности экс-прокурора оккупированного Крыма и бывшего депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Поклонская не скроется от правосудия в Африке

Об этом сообщила  LIGA.net со ссылкой на комментарий дипломатическогог ведомства.

В МИД напомнили, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против Украины. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

«Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже затронуло перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской», – сказано в комментарии.

Украинские дипломаты настаивают на том, что Поклонская остается гражданкой Украины.

Ранее Власти сообщали, что президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.

Источник:
Тэги: МИД Украины, Наталья Поклонская
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