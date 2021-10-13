Нуланд поддержала особый статус Донбасса в составе Украины – российские СМИ

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд при встрече с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком якобы высказалась за автономию Донбасса как условие урегулирования конфликта на востоке Украины.

Нуланд якобы выступила за автономию Донбасса



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на комментарий Кремля. Издание приводит высказывание самого Козака.

По его словам, единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения.

« В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций»,— сказано в сообщении.

Ранее Власти сообщали, что переговоры замгоссекретаря США Виктории Нуланд в администрации президента России обе стороны оценили как положительные и продуктивные. Среди прочего политики должны были обсуждать и ситуацию на Донбассе.