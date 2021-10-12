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06:43 14 Октября 2021 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Появилось видео последних минут жизни Антона Полякова

В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения в кафе, где ужинал народный депутат Антон Поляков, и видео с нагрудной камеры полицейского, который оказывал ему помощь.

Появились кадры последних минут жизни Полякова

Видео опубликовал Telegram-канал «Киев Оперативный». На кадрах видно, что Полякова сначала пытаются реанимировать полицейские, а затем подъезжает “скорая”.

Накануне в полиции рассказали, что следствие установило всех, с которыми в день своей смерти нардеп встречался и проводил время, с кем он ужинал. Также правоохранители выяснили, с кем Поляков садился в одну машину и пересаживался в другую.

Ранее Власти.нет сообщали:

  • Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

  • В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

  • Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

  • Позже в МВД рассказали, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.

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Тэги: Антон Поляков
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