Появилось видео последних минут жизни Антона Полякова

В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения в кафе, где ужинал народный депутат Антон Поляков, и видео с нагрудной камеры полицейского, который оказывал ему помощь.

Появились кадры последних минут жизни Полякова



Видео опубликовал Telegram-канал «Киев Оперативный». На кадрах видно, что Полякова сначала пытаются реанимировать полицейские, а затем подъезжает “скорая”.

Накануне в полиции рассказали, что следствие установило всех, с которыми в день своей смерти нардеп встречался и проводил время, с кем он ужинал. Также правоохранители выяснили, с кем Поляков садился в одну машину и пересаживался в другую.

Ранее Власти.нет сообщали:

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

Позже в МВД рассказали, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.

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