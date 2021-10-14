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07:33 14 Октября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

При осмотре тела Полякова обнаружили странное вещество и много денег: в МВД раскрыли подробности

При осмотре личных вещей нардепа Антона Полякова после его смерти правоохранители обнаружили два катетера с неизвестным коричневым веществом и значительную сумму денег.

В МВД рассказали о последних часах жизни Полякова

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он уточнил, что у Полякова нашли 10 тыс. гривен и 800 долларов США.

Также представитель МВД рассказал о том, что происходило с Поляковым в день его смерти.

Вечером 7 октября нардеп около трех часов провел в ресторане с гражданином Д. (очевидно, Русланом Джамбулатовым), с которым находился в дружеских отношениях. Мужчины вместе употребляли алкоголь, что подтверждает запись с камер видеонаблюдения. Перед этим Поляков сам ему позвонил и предложил встретиться. Затем они сел в автомобиль к Джамбулатову.

Енин отметил, что в момент выхода из ресторана Поляков выглядел абсолютно здоровым и пребывал в полном порядке.

«Около двух часов ездили по Киеву. Гражданин Д. вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они закончили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину – машину таксиста» – рассказал Енин.

Он также добавил, что следствие еще не выяснило, каким образом в организме Полякова оказался метадон.

Ранее Власти.нет сообщали:

  • Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

  • В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

  • Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

  • Позже в МВД рассказали, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.

В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения в кафе, где ужинал народный депутат Антон Поляков, и видео с нагрудной камеры полицейского, который оказывал ему помощь.

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Тэги: МВД, Антон Поляков
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