Уникальный корабль ВСУ потерпел бедствие в Черном море: его отчаянно пытаются спасти

Из-за плохих погодных условий единственное в Украине судно размагничивания ВМС U-811 «Балта» в районе острова Змеиный получило повреждения и частично затоплено.

Судно "Балта" получило повреждение



Об этом сообщили в Facebook ВМС ВСУ и народный депутат Михаил Забродский. Инцидент произошел утром 13 октября.

В судне, как минимум, два отсека заполнены водой, оно стоит на якоре. Минобороны организовало спасательные работы средствами ВМС Украины и Одесского морского порта. Но они не принесли ожидаемого результата.

Для спасения судна были задействованы морской буксир и патрульные катера. Вечером 13 октября, к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК «Симферополь», который проходил заводские ходовые испытания в Одессе. Вместе с экипажем на борту «Симферополя» находятся специалисты ЗАО «Завод» Кузница на Рыбальском».

Единственное спасательное судно ВМСУ «Александр Охрименко» сейчас находится на плановом ремонте в Николаеве.

В сообщении ВМС ВСУ отметили, что благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет.

Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации.

«Балта» является небольшим по главным размерам судно: длина менее 70 метров, полное водоизмещение – 2086 тонн.

Главной задачей «Балты» является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения наших ВМС.

Экипаж судна составляет 45 человек. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения.

«Балта» была построена на верфи польского города Гданьск в 1987 году. С 1997 года судно размагничивания входит в состав ВМС Украины. Относительно недавно, в ноябре прошлого года, «Балта» прошла досрочный доковый ремонт на верфи компании «Нибулон» в Николаеве.

Ранее Власти сообщали, что Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль. К строительству судна уже приступили в Турции.

Тэги: ВМС Украины