Отстранят ли от работы невакцинированных медиков: Ляшко пояснил

Медиков пока не вносят в перечень профессий для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной, поэтому от работы их отстранять не будут.

Невакцинированные медики будут работать дальше



Об этом в эфире ТСН рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Он уточнил, что около 90% сотрудников медучреждений привиты хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19.

«Сейчас мы смотрим, чтобы внесение медиков в перечень обязательной вакцинации не уменьшило доступ к медицинским услугам. Если мы отстраним, например, двух-трех реаниматологов от работы, это будут гораздо худшие последствия, чем продолжение их работы», – пояснил министр.

Ранее Власти сообщали, что в Минздраве предлагают увеличить список профессий, которые предполагают обязательную вакцинацию.

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