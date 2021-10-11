ВАКС оставил в силе решение о закрытии дела «Роттердам +»

Высший антикоррупционный суд Украины оставил в силе постановление прокурора САП Дениса Демкива о закрытии дела «Роттердам +».

ВАКС поддержал закрытие дела "Роттердам +"



Об этом сообщила пресс-служба ВАКС. Постановление о закрытии дела обжаловали Общественная организация «Центр противодействия коррупции», Виктор Чумак, а также пострадавшие Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов.

Однако следственная судья ВАКС отклонила все жалобы.

Дело касалось возможного злоупотребления должностными лицами НКРЕКП, Управления энергорынка, которые при пособничестве должностных лиц ООО «ДТЭК Энерго» якобы способствовали получению неправомерной выгоды для генерирующих компаний тепловых электростанций из числа группы компаний ДТЭК.

Сторона обвинения утверждала, что с этой целью НКРЕКП разработала и приняла Постановление № 289 от 03.03.2016 года, которое установило порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии.

Дело расследовалось с 2017 года. Производство по нему неоднократно останавливалось, оно закрывалось и возобновлялось путем отмены процессуального решения о закрытии.

Решение прокурора САП о закрытии уголовного производства, в отношении которого были поданы жалобы, является очередным таким решением.

В ВАКС отметили, что и это решение может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Ранее Власти писали, что эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (НКИИСЭ) пришли к выводу об экономической обоснованности Постановления НКРЭКУ №289, более известного как «формула Роттердам+».

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