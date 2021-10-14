Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшилась: почти 19 тыс. новых больных за сутки

За минувшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом, умерли 412 пациентов

В Укриане 412 смертей от COVID-19 за сутки



ЗОб этом сообщили на сайте МОЗ. Среди новых пациентов – 1 748 детей и 368 медицинских работников.

В больницы были госпитализированы 4633 человека с подтвержденным COVID-19 или симптомами болезни.

Выздоровели 7630 больных.

По количеству смертей от COVID-19 Украина занимает 4-е место в мире, по количеству новых инфицированных – 6-е.

В течение вчерашнего дня в Украине провели 117 246 различных исследований для выявления коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 63319,

методом ИФА – 9657,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44270.

Всего с начала пандемии в Украине провели 13442985 исследований методом ПЦР.

Ранее Власти писали, что по состоянию на 12 октября за сутки в Украине умерло от коронавируса 352 человека, что является четвертым показателем в мире.

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