Ученые назвали продукты, которые снижают риск преждевременной смерти

Употребление большого количества орехов, семян и растительных масел может снизить риск преждевременной смерти.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Ирана, опубликованное в British Medical Journal.

Ученые проанализировали десятки посвященных диетам исследований, проведенных за последние три десятилетия.

Оказалось, что люди, которые придерживались диеты, богатой орехами и другими продуктами с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты (АЛК), меньше умирали от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

АЛК содержится в таких растениях, как соевые бобы и льняное семя.

Однако обзор также показал, что потребление большого количества продуктов, содержащих АЛК, связано с повышенным риском смерти от рака.

Сердечно-сосудистые заболевания – самая главная причина смертности в мире, уточняет издание. От них умирают каждый год 160 тысяч человек в Великобритании и 659 тысяч – в США.

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