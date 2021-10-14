Скороход озвучила полиции свою версию смерти Полякова

При допросе по поводу смерти нардепа Антона Полякова его коллега и сожительница Анна Скороход высказала мнение, что она не насильственная.

Скороход высказалась о смерти Полякова



Об этом в эфире «Украина 24» рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. Он добавил, что по словам Скороход, они вместе с Поляковым живут вместе с весны 2021 года.

Женщине задавали прямые вопросы о наличии подозрений о возможной насильственной смерти Полякова. На них она категорична отвечала: “нет”.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия писал в партийных чатах, что Поляков и Скороход жили вместе, но женщина якобы решила разорвать отношения.

Утром 8 октября после известия о смерти Полякова Скороход из помещения Верховной Рады забрала скорая помощь. По словам очевидцев, в состоянии шока она пыталась дозвониться до умершего коллеги и кричала, что беременна.

Ранее Власти.нет сообщали:

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

Позже в МВД рассказали, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.

В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения в кафе, где ужинал народный депутат Антон Поляков, и видео с нагрудной камеры полицейского, который оказывал ему помощь.

При осмотре личных вещей нардепа Антона Полякова после его смерти правоохранители обнаружили два катетера с неизвестным коричневым веществом и значительную сумму денег.

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