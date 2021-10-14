Поляков перед смертью встретился с иностранцем, которого разыскивают спецслужбы: опубликовано видео

В сети выложили еще одно видео с нардепом Антоном Поляковым в вечер его смерти, где он встречается с Рустамом Джамбулатовым и гражданином Азербайджана Хатаи Алиевым.

В сети выложили еще одно видео с нардепом Антоном Поляковым в вечер его смерти, где он встречается с Рустамом Джамбулатовым и гражданином Азербайджана Хатаи Алиевым.

Видео выложил Telegram-канал Монастырь. Запись сделана в ресторане, где незадолго до смерти находился Поляков.

“ Как видим, за столом кроме Джамбулатова и покойного нардепа был ещё один мужчина. Это Хатаи Алиев – гражданин Азербайджана, по данным сайта Службы безопасности этой страны, находится в розыске”, – сказано в сообщении.

Именно Алиев якобы вызывал ту самую машину с тем самым водителем, куда потом пересадили еще живого на тот момент депутата.

На сайте Службы госбезопасности Азербайджана действительно есть Хатаи Алиев, который значится в розыске.

Ранее Власти.нет сообщали:

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

Позже в МВД рассказали, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.

В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения в кафе, где ужинал народный депутат Антон Поляков, и видео с нагрудной камеры полицейского, который оказывал ему помощь.

При осмотре личных вещей нардепа Антона Полякова после его смерти правоохранители обнаружили два катетера с неизвестным коричневым веществом и значительную сумму денег.