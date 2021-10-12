Президент поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины и поблагодарил за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга.

Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц страны за добросовестное выполнение своего долга и защиту страны от российской агрессии.

«В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора.

От имени Украинского народа благодарю всех защитникам и защитницей Украины за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование», – говорится в поздравлении на сайте Президента Украины.

Также Зеленский вспомнил о всех тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины.

«Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства.

Наша вера, правда и победа как символы праздника Покрова всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу», – подчеркнул глава государства.

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