Президент поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины и поблагодарил за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга.
Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.
Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц страны за добросовестное выполнение своего долга и защиту страны от российской агрессии.
«В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора.
От имени Украинского народа благодарю всех защитникам и защитницей Украины за добросовестное выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование», – говорится в поздравлении на сайте Президента Украины.
Также Зеленский вспомнил о всех тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины.
«Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства.
Наша вера, правда и победа как символы праздника Покрова всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу», – подчеркнул глава государства.