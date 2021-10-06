Пять областей Украины могут стать «красными», – главный санврач

В Украине пять областей скоро могут попасть в «красную» зону карантина.

Об этом в эфире Украинского радио сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Пять областей – Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области, рискуют в ближайшее время перейти в «красную» зону. В перечисленных областях заканчиваются места для пациентов с COVID-19, а заболевшие продолжают прибывать.

По словам заместителя министра, делается все возможное для того, чтобы избежать данный сценарий – развертываются дополнительные койки, а также используются все доступные ресурсы здравоохранения. Однако ситуация продолжает ухудшаться.

Также Игорь Кузин сообщил о решении перевести Херсонскую область в «красную» зону с 15 октября. По его словам, эпидемиологическая ситуация в этом регионе самая худшая.

Как ранее сообщали Власти, ситуация с COVID-19 в Украине ухудшилась: почти 19 тыс. новых больных за сутки.

Тэги: санврач, красная зона, кузин