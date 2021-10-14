Мы осознаем низость политики РФ: российское консульство поздравило украинцев с Днем защитников и защитниц

Осознаем низость политики России: Генконсульство РФ странно поздравило украинцев с праздником

Генконсульство РФ поздравило украинцев



Сотрудники Генерального консульства РФ в Харькове поздравили украинцев с Днем защитников и защитниц, назвав Путина диктатором и признав оккупацию Россией Крыма и Донбасса.

Поздравление они выложили в соцсети Instagram. Текст заканчивается словами “Слава Украине!”

Это не фейковый аккаунт, поскольку на него можно попасть с официального сайта Генконсульства.

Дипломаты пожелали украинцам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой.

“Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине”, – сказано в поздравлении.

Также в тексте отмечено, что сотрудники Генконсульства не поддерживают политику россии в отношении Украины.

“В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!”, – написано в поздравлении.