В Молдове объявлен «режим тревоги» из-за дефицита газа

30 сентября в Молдове истек договор о поставках газа «Газпромом».

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра инфраструктуры и регионального развития страны Андрея Спыну.

Министр сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила в стране энергетическую тревогу из-за нехватки газа. По его словам, состояние тревоги было объявлено для того, чтобы предприятия энергетического сектора и госучреждения начали подготовку ко всем возможным сценариям развития событий и успели принять необходимые меры для обеспечения страны энергоресурсами, а население защитой в преддверии приближающихся похолоданий.

Для экономии газа в стране энергетические предприятия, в том числе ТЭЦ, частично перешли на мазуту и уголь. Министр назвал ситуацию беспрецедентным энергетическим кризисом, но заверил, что правительство делает все возможное для смягчений последствий, которые вскоре ощутит на себе население Молдовы в виде сильно увеличившихся цен на газ.

Глава министерства инфраструктуры отметил, что надеется на удачное завершение переговоров с «Газпромом» и подписание нового договора на поставку российского газа по «приемлемым ценам».

Пока переговоры не завершены, а договор не подписан Молдова будет покупать газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. В то время, как среднегодовая закупочная цена на газ в Молдове за 2021 год составила 200 долларов.

Как ранее сообщали Власти, в ЕС спрогнозировали сроки снижения цен на газ.

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