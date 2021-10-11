Зеленский поручил созвать СНБО на завтра

Президент Украины Владимир Зеленский поручил организовать проведение заседания Совета по нацбезопасности и обороны Украины 15 октября.

Зеленский созвал СНБО



Об этом сообщила пресс-службаСНБО в Facebook. Заседание состоятся в Киеве в 16:00.

В сообщении сказано, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания. О темах пока информация отсутствует.

Напомним, прошлое заседание СНБО состоялось 17 сентября. На нем было решено ввести санкции против участников избирательного процесса в Госдуму, который проходил и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Ранее Власти писали: в СНБО сообщили, что разработали и ввели в эксплуатацию информационно-аналитическую систему Главного ситуационного центра страны «СОТА», которая содержит информацию и анализ ситуации по 20 направлениям.

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