В России убили подростка во время оккультного обряда

В Рязанской области нашли труп пропавшего 15-летнего парня. Предполагается, что подростка могли убить во время проведения ритуального обряда.

Об этом сообщает Общая газета со ссылкой на следственный комитет Рязанской области РФ.

8 октября в Рязанской области был объявлен без вести пропавшим 15-летний подросток. Вчера, 13 октября парня нашли мертвым в лесополосе возле деревни Знаменка. Тело погибшего, на котором были обнаружены многочисленные колотые раны, было засыпано мусором и землей.

Фото с места обнаружения погибшего.

Согласно основной версии следствия мальчик был убит во время проведения оккультного обряда, а к произошедшему причастны отчим подростка 1962 года рождения и сожительница мужчины 1992 года рождения.

Такую версию следствия доказывают многочисленные улики оставленные подозреваемыми. Среди них – найденные следы крови в доме, гараже, машине и даже на кроссовках мужчины.

Также в гараже у подозреваемого был найден дипломат, в котором находились руны и изображения валькирий. Мужчина заявил, что делал обереги на валькириях для знакомых.

В настоящее время подозреваемые задержаны, в случившемся не сознаются, их допрашивают следователи.

Также известно, что сожительница отчима является мастером спорта по ачери-биатлону – биатлону, в котором стреляют из лука.

Амулет Валькирия имеет скандинавские корни. Его использовали в обрядах жрецы. Валькирия – дева-воительница, по преданиям, служившая Одину, богу войны. Ее имя, в переводе со скандинавских наречий, звучит как «та, что собирает павших».

Как ранее сообщали Власти, в Днепре задержаны подозреваемые в громком убийстве трехлетней давности.

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