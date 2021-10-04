Российский газ в обход Украины: в Венгрии объяснили свое решение

В МИД Венгрии прокомментировали договор с “Газпромом” на поставку газа в обход Украины, назвав это собственным делом государства.

Об этом сообщило российское РИА Новости. Издание процитировало главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Он заявил, что такое решение было принято ради соблюдения энергетической безопасности Венгрии.

«Мы отвергли предложение о получении газа через Украину… Это дело нашей страны — какие мы принимаем решения и с какими аспектами мы соглашаемся. Никто не имеет право вмешиваться в наш суверенитет», — заявил глава МИД.

Напомним, в конце сентября венгерская энергетическая компания MVM заключила с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в обход Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот договор — удар по Киеву, поэтому украинская сторона примет ответные меры.

Ранее Власти писали, что Румыния с 1 апреля начала получать газ из России через газопровод «Турецкий поток» в обход Украины.

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