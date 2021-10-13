В центре Киева загорелся институт урологии: окрестности в густом дыму. Фото и видео

В четверг, 14 октября, на территории института урологии в Шевченковском районе Киева произошел пожар.

Об этом сообщило УНН со ссылкой на пресс-офицера ГУ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко. сообщение о пожаре поступило в 13:13.

Загорелось двухэтажное здание на территории института.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Были эвакуированы 15 человек, находившихся в здании.

На месте работает 8 единиц техники и 33 человека личного состава.

В 14:14 возгорание удалось локализовать, сейчас идет ликвидация.



Тэги: Киев, пожар