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15:02 14 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В центре Киева загорелся институт урологии: окрестности в густом дыму. Фото и видео

В четверг, 14 октября, на территории института урологии в Шевченковском районе Киева произошел пожар.

Об этом сообщило УНН со ссылкой на пресс-офицера ГУ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко. сообщение о пожаре поступило в 13:13.

Загорелось двухэтажное здание на территории института.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Были эвакуированы 15 человек, находившихся в здании.

Пожар возник в здании на территории института

Пожар возник в здании на территории института

На месте работает 8 единиц техники и 33 человека личного состава.

На месте работает 8 единиц техники

На месте работает 8 единиц техники

Огнеборцы локализовали пожар

Огнеборцы локализовали пожар

В 14:14 возгорание удалось локализовать, сейчас идет ликвидация.

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Тэги: Киев, пожар
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