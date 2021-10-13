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15:02 14 Октября 2021 1 Комментарии
В центре Киева загорелся институт урологии: окрестности в густом дыму. Фото и видео
В четверг, 14 октября, на территории института урологии в Шевченковском районе Киева произошел пожар.
Об этом сообщило УНН со ссылкой на пресс-офицера ГУ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко. сообщение о пожаре поступило в 13:13.
Загорелось двухэтажное здание на территории института.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Были эвакуированы 15 человек, находившихся в здании.
На месте работает 8 единиц техники и 33 человека личного состава.
В 14:14 возгорание удалось локализовать, сейчас идет ликвидация.
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Тэги: Киев, пожар
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