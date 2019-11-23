В США опубликовали карту точек, с которых может начаться третья мировая война

Министерство иностранных дел Тайваня предупредило, что отношения между островом и материковым Китаем достигли критической точки.

Нарастают опасения, что Пекин может начать вторжение. И есть опасения, что война между США и Китаем будет «самой разрушительной» в истории, пишет The Sun.

«Противостояние Китаю – единственный способ предотвратить кровавый, опасный и разрушительный конфликт, подобного которому человечество никогда не видело в своей истории», – считает Сэм Армстронг, эксперт британского исследовательского «Общества Генри Джексона».

Он призвал президента США Джо Байдена проявить твердость в отношениях с Пекином. По его словам, США должны «положить конец своей зависимости» от китайского импорта.

Еще одна опасная точка – КНДР.

Эдвард Хауэлл, эксперт по американо-северокорейским отношениям из Оксфордского университета, считает, что КНДР остается угрозой безопасности США, поскольку страна пытается создать напряженность между Вашингтоном и его союзниками. По его словам, Пхеньян не хочет отказываться от своей ядерной программы, полная денуклеаризация Корейского полуострова кажется «крайне нереалистичной и маловероятной».

По мнению Макса Хоффмана из «Центра американского прогресса», Сирия также остается «самым кровопролитным и неразрешимым конфликтом последнего десятилетия и основным источником напряженности между США и Турцией».

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