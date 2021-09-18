Минобороны погасило долги перед военными на 3,7 млрд гривен
Украинским военным выплатили долги по зарплатам почти на 3,7 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Министерство обороны отчиталось о распределении финансирования между военными частями и учреждениями ВСУ на общую сумму в 3,7 млрд гривен.
Деньги предназначены для погашения задолженности по зарплатам военнослужащих, личного состава и других участников Вооруженных сил Украины.
Согласно сообщению на сайте минобороны, из этой суммы для выплаты денежной помощи выделено:
- на оздоровление – 1 млрд 810 млн грн;
- на вознаграждение за подписание первого контракта и других единовременных выплат – 247 млн грн;
- на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащих – 50 млн грн;
- на выплату компенсации за аренду жилья – 195 млн грн;
- на расчет с уволенными с военной службы – более 82 млн грн;
- на выплаты вознаграждения за участие в ООС по сентябрь 2021 – более 725 млн грн;
- на поощрение военнослужащих к Дню Защитников и защитниц Украины – более 641 млн грн.
Как ранее сообщали Власти, для покрытия долгов военным Верховной Раде пришлось внести изменения в бюджет Украины за 2021 год. Депутаты утвердили распределение почти 40 миллиардов гривен, полученных от перевыполнения бюджета по доходам.