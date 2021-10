Рвут цепи руками и ломают головой кирпич: “непобедимая армия” Ким Чен Ына показала ему свою мощь

Об этом рассказало The Washington post. Выступление проходило в рамках мероприятия, на котором выставляли новейшие виды оружия, разработанные Пхеньяном

На кадрах видно, как солдаты в униформе бьют своих коллег с обнаженной грудью деревянными палками, молотом разбивают бетонные плиты на их животах или разбивают кирпичи о голову.

В одном особенно драматическом эпизоде ​​был показан спецназовец с голым торсом, вырывающийся из цепей, который потом ложится на битое стекло. Ему на живот кладут бетонную плиту, а затем разбивают молотом.

Необычные видеоролики были частью выставки «самообороны», на которой тоталитарная Северная Корея продемонстрировала свое новейшее ядерное и другое оружие, включая версию «гиперзвукового» оружия. Его испытания Пхеньян якобы провел в прошлом месяце.

В своем выступлении Ким сказал, что строит «непобедимые» вооруженные силы, чтобы противостоять тому, что он назвал постоянной враждебностью США.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd

— Martyn Williams (@martyn_williams) October 12, 2021