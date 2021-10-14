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03:38 15 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рвут цепи руками и ломают головой кирпич: “непобедимая армия” Ким Чен Ына показала ему свою мощь

Государственные СМИ Северной Кореи опубликовали кадры, на которых Ким Чен Ын улыбается и аплодирует, когда полуголые солдаты корейской армии демонстрировали свою мускульную мощь.

Спецназ Пхеньяна показал свою мощь

Об этом рассказало The Washington post. Выступление проходило в рамках мероприятия, на котором выставляли новейшие виды оружия, разработанные Пхеньяном

На кадрах видно, как солдаты в униформе бьют своих коллег с обнаженной грудью деревянными палками, молотом разбивают бетонные плиты на их животах или разбивают кирпичи о голову.

В одном особенно драматическом эпизоде ​​был показан спецназовец с голым торсом, вырывающийся из цепей, который потом ложится на битое стекло. Ему на живот кладут бетонную плиту, а затем разбивают молотом.

Необычные видеоролики были частью выставки «самообороны», на которой тоталитарная Северная Корея продемонстрировала свое новейшее ядерное и другое оружие, включая версию «гиперзвукового» оружия. Его испытания Пхеньян якобы провел в прошлом месяце.

В своем выступлении Ким сказал, что строит «непобедимые» вооруженные силы, чтобы противостоять тому, что он назвал постоянной враждебностью США.


Ранее Власти писали, что СМИ узнали о тайном увлечении Ким Чен Ына

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