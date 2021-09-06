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16:32 14 Октября 2021 16 Комментарии
Марш защитников и защитниц: на Крещатике сожгли чучело “Зе” и подожгли файеры
В Киеве во время Марш защитников и защитниц Украины 14 октября представители Нацкорпуса устроил огненный перформанс на Крещатике.
Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews.
«Представители Нацкорпуса подожгли два чучела с табличками. После прогорания полиция погасила остатки огнетушителем», – сказано в сообщении.
Традиционно участники марша националистов зажгли фаеры и окутали центр Киева дымом.
Часть марширующих направилась в сторону Офиса президента.
Как ранее сообщали Власти, Минобороны погасило долги перед военными на 3,7 млрд гривен.
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Тэги: Киев, крещатик, акция, марш, зеленский, чучело, файеры
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