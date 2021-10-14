ДТП под Киевом: отбойник насквозь прошил авто, но водитель чудом выжил

На трассе под Киевом водитель автомобиля Skoda нарушил скоростной режим, не справился с управлением и влетел в отбойник.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Инцидент произошел днем 14 октября возле поселка Калиновка киевской области, на 51 км Житомирской трассы.

В результате мощного удара переднюю часть машины практически уничтожило. Металлическая часть ограждения насквозь прошла через салон автомобиля чудом не задев водителя.

“Удивительно, но когда спасатели извлекли водителя, он встал и пошёл, никаких тяжёлых травм у мужчины не обнаружили”, – сказано в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, в Польше автобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие.

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