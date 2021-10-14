Украина решила оставить Саакашвили Грузии

Офис генпрокурора не будет отправлять властям Грузии запрос на экстрадицию в Украину своего гражданина, бывшего президента Грузии, главу исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.

Украина не направляла запрос на экстрадицию Саакашвили



Об этом сказано в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин. Там уточнили, что запрос на экстрадицию Саакашвили даже не готовили.

“На данный момент ходатайство украинских органов досудебного расследование в Департамент международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) Украине М. Саакашвили не поступали», – сказано в ответе.

В связи с этим, в компетентные органы Грузии Офис Генерального прокурора с таким запросом не обращался.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться Саакашвили в Украину.

«Как Президент Украины постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины, используя возможности, которые у меня есть, которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это также касается», – сказал Зеленский 3 октября.

Ранее Власти.нет писали, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Глава правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаила Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить госпереворот.

Арестованный в Грузии Саакашвили написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил за обещание посодействовать его освобождению.

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