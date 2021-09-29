В Минздраве озвучили впечатляющий уровень вакцинации украинских военных

95% военнослужащих успешно получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Среди военнослужащих ВСУ самый высокий процент вакцинированных, по сравнению с другими профессиями в Украине. Так, согласно сообщению на странице Министерства здравоохранения, первую дозу вакцины получили более 95% военнослужащих. Полный курс вакцинации успешно завершили 84% военных.

В публикации министерства провели аналогию между здоровой армией и вакцинацией, намекая на то, что армия, как и вакцина, защищает и обеспечивает безопасность украинцам. Вакцинированных военных поставили в пример тем, кто пренебрегает необходимостью вакцинироваться.

«Здоровая армия – это безопасность для каждого гражданина Украины. А украинские военнослужащие и ветераны – пример сознательного отношения к своему здоровью для всех», – сообщается на странице министерства.

Также в публикации приведены слова отдельных военнослужащих, которые также высказались о вакцинации.

«Я привыкла нести ответственность за своих подчиненных, свою семью, за себя и свои действия. Сейчас вакцинация – это единственный, самый эффективный способ уменьшить рост заболеваемости коронавирусом», – рассказала Елена Рычала, младший сержант, командир отделения в артиллерийской бригаде.

Как ранее сообщали Власти, на Крещатике сожгли чучело “Зе” и подожгли файеры.

Тэги: Минздрав, всу, вакцинация