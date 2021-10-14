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21:38 14 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Помои и баланда: отец ученика шокировал сеть снимками блюд из школьной столовки

Отец ученика школы №1 в городе Виноградов Закарпатской области опубликовал фото еды, которой кормят детей в школьной столовой, назвав ее баландой.

Фото школьного обеда шокировало пользователей соцсетей

Пост с кадрами из столовой Ромоло Менис опубликовал в Facebook.

“Меню: супчик, кашица, прянички и чаек – выглядит вкусно”, – написал мужчина.

Он говорит, что хотел по поводу питания поговорить с администрацией школы, но его не пустили из-за карантинных ограничений

Зато на пост возмущенного отца отреагировали более 150 пользователей соцсети. Они назвали еду на фото помоями и предложили накормить ими и администрацию школы, и городских чиновников.

То ли мерзкий суп, то ли страшный борщ

То ли мерзкий суп, то ли страшный борщ

Кажется, эту кашу уже кто-то раньше ел

Кажется, эту кашу уже кто-то раньше ел

Интересно, что лежит в центре этого "блюда"

Интересно, что лежит в центре этого "блюда"

Многие повыкладывали в комментариях снимки школьных обедов своих детей. На большинстве фото они выглядят значительно эстетичнее и аппетитнее, чем изображения в посте.

Отец школьника проказал еду в столовке

Отец школьника проказал еду в столовке

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