Помои и баланда: отец ученика шокировал сеть снимками блюд из школьной столовки
Отец ученика школы №1 в городе Виноградов Закарпатской области опубликовал фото еды, которой кормят детей в школьной столовой, назвав ее баландой.
Пост с кадрами из столовой Ромоло Менис опубликовал в Facebook.
“Меню: супчик, кашица, прянички и чаек – выглядит вкусно”, – написал мужчина.
Он говорит, что хотел по поводу питания поговорить с администрацией школы, но его не пустили из-за карантинных ограничений
Зато на пост возмущенного отца отреагировали более 150 пользователей соцсети. Они назвали еду на фото помоями и предложили накормить ими и администрацию школы, и городских чиновников.
Многие повыкладывали в комментариях снимки школьных обедов своих детей. На большинстве фото они выглядят значительно эстетичнее и аппетитнее, чем изображения в посте.