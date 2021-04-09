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18:35 14 Октября 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Королева Елизавета II «признала» Крым российским

Королевский двор Британии ответил на письмо школьников из Севастополя, указав в обратном адресе Россию.

Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте учебного заведения.

Ученики творческого объединения «Занимательный английский», одной из Севастопольских школ, написали письмо королеве Елизавете II и получили от нее ответ спустя три месяца. На обратном адресе отправленного королевой письма была указана Россия.

Примечательно, что на письмо ответила не лично королева, а ее подданная – фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. Она написала ученикам, что ее высочество рада проявляемому интересу учащихся к изучению английского языка и поблагодарила за это преподавателей школы.

Также в публикации сообщается, что ученики не собираются останавливаться на королеве Елизавете II, и также собираются написать письма принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Как ранее сообщали Власти, несколько дней назад королева Елизавета II впервые вышла на люди с тростью.

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Тэги: Елизавета II, крым, Великобритания, письмо, ученики
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