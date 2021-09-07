Nokia выпускает новую версию легендарного “кирпича”

Компания HMD Global, производитель телефонов Nokia, заявила, что устройство будет иметь силуэт классической модели 2001 года Nokia 6310.

Классическая модель (слева) и ее обновленная версия.



Телефон был «изобретен заново» в соответствии с современными потребностями, пишет Daily Mail.

В новом телефоне больший, 2,8-дюймовый, экран (320 x 240 пикселей) – в старом был 1,8-дюймовый (120 x 160 пикселей).

Телефон будет поставляться с копией легендарной мобильной игры 90-х годов Snake. Также будет иметь беспроводное FM-радио.

Единственное, что Nokia не изменила, так это батарею. Новое устройство фактически может работать без подзарядки 21 день, если оставить его в режиме ожидания. Телефон заряжается с помощью кабеля MicroUSB и может работать от аккумулятора в течение 19 часов при активном использовании.

Цена телефона – 59,99 фунтов стерлингов.

Nokia 6310 был выпущен в 2001 году, обновлен в 2002 году и окончательно снят с производства в 2005 году.

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