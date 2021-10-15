Михомайдан: в Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку Саакашвили

В столице Грузии Тбилиси в четверг, 14 октября, состоялась многотысячная акция в поддержку третьего президента Грузии, главы исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме.

В Тбилиси прошла акция в поддержку Саакашвили



Об этом сообщило издание «Эхо Кавказа«. На Площади Свободы, которая расположена в центре города, собралось несколько тысяч людей.

Участники акции требовали освободить Саакашвили и резко критиковали действующее правительство страны.

Мероприятие организовала и провела оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), которую учредил сам экс-президент.

Участники акции держали в руках портреты Саакашвили и плакаты «Нет политическому преследованию» и «Свободу Мише».

На митинге присутствовал также адвокат Саакашвили, который зачитал его послание из СИЗО.

В нем заключенный политик призвал к примирению и объединению. Он также попросил всех сторонников оппозиции объединиться и 30 октября, на местных выборах, проголосовать за кандидатов от «Национального движения», которые вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии.

Акция прошла и завершилась мирно.

Ранее Власти.нет писали:

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Глава правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаила Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить госпереворот.

Арестованный в Грузии Саакашвили написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил за обещание посодействовать его освобождению.

Офис генпрокурора не будет отправлять властям Грузии запрос на экстрадицию в Украину своего гражданина Михеила Саакашвили.