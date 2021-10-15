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07:41 15 Октября 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Михомайдан: в Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку Саакашвили

В столице Грузии Тбилиси в четверг, 14 октября, состоялась многотысячная акция в поддержку третьего президента Грузии, главы исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме.

В Тбилиси прошла акция в поддержку Саакашвили

Об этом сообщило издание «Эхо Кавказа«. На Площади Свободы, которая расположена в центре города, собралось несколько тысяч людей.

Участники акции требовали освободить Саакашвили и резко критиковали действующее правительство страны.

Мероприятие организовала и провела оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), которую учредил сам экс-президент.

Участники акции держали в руках портреты Саакашвили и плакаты «Нет политическому преследованию» и «Свободу Мише».

Протестующие требовали освободить Саакашвили

Протестующие требовали освободить Саакашвили

На митинге присутствовал также адвокат Саакашвили, который зачитал его послание из СИЗО.

На площади собралось несколько десятков тысяч человек

На площади собралось несколько десятков тысяч человек

В нем заключенный политик призвал к примирению и объединению. Он также попросил всех сторонников оппозиции объединиться и 30 октября, на местных выборах, проголосовать за кандидатов от «Национального движения», которые вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии.

Акция прошла и завершилась мирно.

Ранее Власти.нет писали:

  • Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны.  Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

  • Глава правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаила Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить госпереворот.

  • Арестованный в Грузии Саакашвили написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил за обещание посодействовать его освобождению.

Офис генпрокурора не будет отправлять властям Грузии запрос на экстрадицию в Украину своего гражданина Михеила Саакашвили.

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