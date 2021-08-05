Экс-президент США Клинтон госпитализирован с инфекцией
75-летний Билл Клинтон был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Ирвина Калифорнийского университета.
Клинтона доставили в больницу из-за инфекции мочевыводящих путей, которая уже распространилась на кровеносную систему, сообщили CNN в четверг врачи.
Он был помещен в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Ему вводили внутривенно антибиотики.
Доктор Лиза Бардак, личный терапевт Клинтона, сообщила, что экс-президент помещен в отделение интенсивной терапии по соображениям конфиденциальности и безопасности, а не потому, что ему нужна интенсивная терапия. Клинтон в хорошем настроении, разговаривает с семьей и персоналом.
«У него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики, – сказали врачи. – Мы надеемся, что он скоро отправится домой».
Клинтон, который был в Калифорнии на частном мероприятии, во вторник почувствовал недомогание и был госпитализирован.
Клинтон перенес четырехкратное шунтирование сердца, но его врачи подчеркнули, что его госпитализация не связана с болезнью сердца или COVID-19.