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08:40 15 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-президент США Клинтон госпитализирован с инфекцией

75-летний Билл Клинтон был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Ирвина Калифорнийского университета.

Билл Клинтон выздоравливает, он в хорошем настроении и благодарен врачам и медсестрам.

Клинтона доставили в больницу из-за инфекции мочевыводящих путей, которая уже распространилась на кровеносную систему, сообщили CNN в четверг врачи.

Он был помещен в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Ему вводили внутривенно антибиотики.

Доктор Лиза Бардак, личный терапевт Клинтона, сообщила, что экс-президент помещен в отделение интенсивной терапии по соображениям конфиденциальности и безопасности, а не потому, что ему нужна интенсивная терапия. Клинтон в хорошем настроении, разговаривает с семьей и персоналом.

«У него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики, – сказали врачи. – Мы надеемся, что он скоро отправится домой».

Клинтон, который был в Калифорнии на частном мероприятии, во вторник почувствовал недомогание и был госпитализирован.

Клинтон перенес четырехкратное шунтирование сердца, но его врачи подчеркнули, что его госпитализация не связана с болезнью сердца или COVID-19.

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Тэги: билл клинтон, госпитализация
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