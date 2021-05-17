Ле Пен пообещала после победы на выборах очистить страну от ветряных электростанций
Кандидат в президенты Франции от ультраправых заявила в четверг, что если в следующем году будет избрана главой государства, демонтирует ветряные турбины.
Марин Ле Пен обещает прекратить субсидирование возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает CNN.
По ее словам, эти субсидии обходятся бюджету в 6-7 миллиардов евро в год и ложатся тяжелым бременем на плечи потребителей, пишет Independent.
Ле Пен заявила, что окажет решительную поддержку ядерной энергетике Франции, разрешив строительство нескольких новых ядерных реакторов.
Франция производит около 75% своей электроэнергии на атомных электростанциях, однако отстает от Германии и других европейских стран по инвестициям в строительство ветровых и солнечных электростанций.
Во Франции существует активное движение против ветроэнергетики, которое поддерживают крайне правые и правоцентристы – в частности, Ксавье Бертран, один из соперников Марин Ле Пен на президентских выборах.
Марин Ле Пен прошла во второй тур выборов 2017 года и, как ожидается, на выборах в апреле сделает это снова.