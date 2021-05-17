Ле Пен пообещала после победы на выборах очистить страну от ветряных электростанций

Кандидат в президенты Франции от ультраправых заявила в четверг, что если в следующем году будет избрана главой государства, демонтирует ветряные турбины.

Марин Ле Пен заявила, что окажет решительную поддержку ядерной энергетике Франции.



Марин Ле Пен обещает прекратить субсидирование возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, эти субсидии обходятся бюджету в 6-7 миллиардов евро в год и ложатся тяжелым бременем на плечи потребителей, пишет Independent.

Ле Пен заявила, что окажет решительную поддержку ядерной энергетике Франции, разрешив строительство нескольких новых ядерных реакторов.

Франция производит около 75% своей электроэнергии на атомных электростанциях, однако отстает от Германии и других европейских стран по инвестициям в строительство ветровых и солнечных электростанций.

Во Франции существует активное движение против ветроэнергетики, которое поддерживают крайне правые и правоцентристы – в частности, Ксавье Бертран, один из соперников Марин Ле Пен на президентских выборах.

Марин Ле Пен прошла во второй тур выборов 2017 года и, как ожидается, на выборах в апреле сделает это снова.

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